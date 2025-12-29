Rodina podcastů Hospodářských novin se letos opět rozrostla. K těm již tradičním přibyly byznysový podcast Moucha na zdi či Longevity podcast. Všechny mají jedno společné: jdou do hloubky a řeší to podstatné, důležité a zajímavé. Tady je náš letošní výběr toho nejlepšího:
Zrušit penzijko a investovat do DIP? Většina lidí by měla co nejdříve udělat úplně jinou věc, aby nepřišla o peníze
Jak si investovat na penzi? S dlouhodobým investičním produktem, nebo penzijkem? A kdy dává smysl obojí? Investiční podcast MoneyPenny přináší komplexní analýzu, která vysvětluje, co dává pro koho největší smysl. Martin a David také řeší, kdy dává smysl zrušit penzijko a přesunout peníze do DIP, a podívali se také na to, jak výhodný je předdůchod. Navíc přichystali kalkulačky, se kterými si může každý zkusit spočítat vlastní případ.
https://podcasty.hn.cz/c1-67826230-zrusit-penzijko-a-investovat-do-dip-vetsina-lidi-by-mela-co-nejdrive-udelat-uplne-jinou-vec-aby-neprisla-o-penize
Proč se někteří investoři začali zbavovat bytů a jak si spočítali, že je ten správný čas
V tomto dílu investičního podcastu MoneyPenny se David a Martin zaměřili hned na tři velká témata. V prvním probírají, jaké reálné dopady na ekonomiku má umělá inteligence, jak je to ve skutečnosti se sázkou Michaela Burryho. Ve druhé části se zaměřili na nový trend, kdy někteří investoři dávají byty místo na pronájem k prodeji. A nakonec řeší, kolik peněz by člověk měl mít v závislosti na tom, kolik mu je let.
https://podcasty.hn.cz/c1-67812290-proc-se-nekteri-investori-uz-zacali-zbavovat-bytu-a-jak-si-spocitali-ze-je-ten-spravny-cas
Babišovo kilo. Plán, jak by měl příští premiér zavést emisní povolenky pro bydlení a dopravu
Jak nakopnout Evropu, aby dotáhla USA? Tady jsou fakta a čísla
Tímto dílem Ondřej s Michalem přivítali právě končící rok 2025. Je to skvělá příležitost konfrontovat jejich pohled s realitou, kterou jsme za posledních dvanáct měsíců prožívali.
https://podcasty.hn.cz/c1-67538190-jak-nakopnout-evropu-aby-dotahla-usa-tady-jsou-fakta-a-cisla
Proč mají miliardáři fotbalové FOMO
Který český miliardář si ještě nepořídil fotbalový klub, jako by nebyl. Ale proč se vlastně tolik lidí z žebříčku nejbohatších Čechů pouští do české ligy. Jak a za kolik se dostala Viktoria Plzeň do rukou Michala Strnada? Jak bude vycházet se svérázným bossem Adolfem Šádkem? Proč vlastně vzniklo miliardářské fotbalové FOMO (fear of missing out). A bude mít Baník Ostrava nového majitele? Hostem byznysového podcastu Moucha na zdi je i Ondřej Kania, majoritní vlastník libereckého Slovanu.
https://podcasty.hn.cz/c1-67798870-novy-autorsky-podcast-hn-odhaluje-fotbalove-zakulisi-jak-to-bylo-se-strnadem-v-plzni-a-jak-to-bude-s-banikem
Komárkův loterijní diamant
Tuzemský velkokapitál roky tradičně směřoval do střední Evropy a dále na východ. V posledních letech se však směrovka otočila na západ a na jih. Jedním z nejvýraznějších příkladů je růst loterijní skupiny Allwyn, patřící do impéria miliardáře Karla Komárka. A právě českou loterijní jízdu světem jsme probrali ve třetím dílu byznysového podcastu Moucha na zdi.
Prezident Petr Pavel o mladé generaci, sociálních sítích a o tom, z čeho se nesesypat
Hostem podcastu Generační konflikt byl i prezident České republiky Petr Pavel. Nechal se vyzkoušet ze slovníku mladé generace a autorům Veronice Capákové a Petru Honzejkovi prozradil, z koho v politice „cringuje“. Svěřil jim také svoje recepty, jak zůstat po šedesátce v kondici, vysvětlil, jak přišel ve škole ke dvojce z chování, a zamyslel se nad tím, jestli je možné opravdu považovat mladé lidi za generaci beznadějných sněhových vloček. Dozvíte se také, jak prezident vnímá nebezpečí současného světa a z čeho je podle něj dobré se nesesypat.
„V politice je mi trapně z...“ Prezident Petr Pavel o mladé generaci, sociálních sítích a o tom, z čeho se nesesypat | Hospodářské noviny (HN.cz)
Mladí nechtějí mít děti a ve stáří se jim to šeredně vymstí, tvrdí geriatrička
https://podcasty.hn.cz/c1-67750200-mladi-nechteji-mit-deti-a-ve-stari-se-jim-to-seredne-vymsti-tvrdi-geriatricka
Mikrobiom jako motor dlouhověkosti. Jeden druh potravin ho cíleně ničí, pomoci nemusí ani probiotika
Dlouhověkost se stává novým celosvětovým fenoménem a Hospodářské noviny jsou u toho. Longevity podcast jde za hranu všedních znalostí, hledá nejnovější výzkumy, ptá se uznávaných odborníků. Dozvíte se, co pro zdravý život můžete udělat sami, i to, jak vám pomůže medicína. V jednom z letošních dílů byl hlavním tématem mikrobiom.
https://podcasty.hn.cz/c1-67772870-mikrobiom-jako-motor-dlouhovekosti-jeden-druh-potravin-ho-cilene-nici-pomoci-nemusi-ani-probiotika
Studie ultrazpracovaných potravin ukazují na obří zdravotní průšvih. I dosud bezpečná éčka vzbuzují obavy
Kolem ultrazpracovaných potravin je v poslední době velké rušno. Před časem je vědci z Harvardu spojili s nárůstem rakoviny tlustého střeva u mladých, nyní je magazín Lancet označil za globální hrozbu. „Přibývá studií, které ukazují shodným směrem k průšvihu,“ říká epidemioložka veřejného zdraví Eliška Selinger. Zjišťují, že totiž nejde „jen“ o špatné nutriční složení těchto potravin, ale že nemoci způsobuje i samotné zpracování.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist