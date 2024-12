Peněz je dost. Nápadů a schopných lidí taky. Problém je v něčem jiném – a rok 2025 je šance to změnit. Vysvětlujeme, co je potřeba udělat, kdo na tom pracuje, jak se změní Green Deal a co se stane ve válce na Ukrajině?

Díky podcastu Bruselský diktát pochopíte, proč pro nás Čechy má mnohem větší význam dění v Evropě než v Praze a v Česku vůbec. A že to rozhodně není nuda. Poslouchejte Ondřeje Housku a Michala Půra, skutečné insidery, kteří znají bruselské i české zákulisí.

