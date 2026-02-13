Komu fandí většina Čechů ve sporu prezidenta Petra Pavla a Motoristů o jmenování/nejmenování Filipa Turka ministrem životního prostředí? Po tomto týdnu je to dost jasné a Petr Macinka ze zjištění radost věru mít nebude. V podcastu Podpásovka rozebíráme výsledky průzkumu důvěryhodnosti politiků, ve kterém prezident suverénně zvítězil, a na opačném konci pole se nachází hádejte kdo? Správně!
Dozvíte se i něco o tom, co se děje uvnitř strany Motoristů, kteří z vývoje nejsou zrovna šťastní. Věnujeme se také boji o budoucnost veřejnoprávních médií. Jak to opravdu je s peticí televizních a rozhlasových zaměstnanců? A co bude reálně dělat ministr kultury Oto Klempíř, který původně média hájil a teď má za úkol je zestátnit a tedy oslabit? No a věnujeme se i sněmovnímu bizáru. SPD v zoufalství z poklesu preferencí začala řešit kočku v sušičce. O co šlo a co si od toho okamuristé slibují? S příběhem souvisí i Podpásovka týdne, kterou samozřejmě také vyhlásíme.
Nejnovější díl a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist