Vedle výrazných autorských podcastů jako Bruselský diktát, Generační konflikt nebo Money Penny spouští Hospodářské noviny novou podcastovou sérii Moucha na zdi. Redaktoři Michael Mareš a Pavel P. Novotný, kteří se dlouhodobě věnují českému top byznysu a miliardářům, v něm budou rozebírat témata, která hýbou českým byznysem. Nabídnou pohled do zákulisí a přiblíží, jak v něm fungují moc, peníze a vliv, a také občas přidají to, co slyšeli „na trhu“.
Prvním tématem je fotbal, konkrétně proč se tolik lidí z žebříčku nejbohatších Čechů pouští do české ligy. Jak a za kolik se dostala Viktoria Plzeň do rukou Michala Strnada? Jak bude vycházet se svérázným bossem Adolfem Šádkem? Proč vlastně vzniklo miliardářské fotbalové FOMO (fear of missing out). A bude mít Baník Ostrava nového majitele? Hostem podcastu je i Ondřej Kania, majoritní vlastník libereckého Slovanu.
