Devátý díl autorského podcastu Moucha na zdi rozebírá vazby tuzemských byznysmenů na Motoristy sobě. Sympatie miliardářů, miliony od úspěšných podnikatelů ze starší i mladší generace a dokonce i pár těch, kteří do strany vstoupili a kandidovali za ni.
Dvojice redaktorů Michael Mareš - Pavel P. Novotný v podcastu rozebírá jejich motivaci i finanční propojení směrem k Borisovi Šťastnému, předsedovi parlamentního klubu a reálnému hybateli věcí uvnitř strany. Odhaluje také klíčové osoby uvnitř partaje a jejich vazby na Aleše Hušáka, někdejší šéfa Sazky.
Jak to bylo s ostrou hrou o Seznam a proč jsou média pro miliardáře zase horké zboží
Duchovní otec Motoristů a bývalý hazardní magnát Richard Chlad v nové Mouše popisuje svou roli trolla i to, proč si myslí, že tu Motoristé budou ještě dlouho: „Je to projekt ODS v roce 2000, Motoristé si ještě sáhnou na mnohem lepší volební výsledek, taková strana tu chyběla.“
Moucha na zdi je autorský podcast Hospodářských novin. Redaktoři Michael Mareš a Pavel P. Novotný, kteří se dlouhodobě věnují českému top byznysu a miliardářům, v něm rozebírají témata, která hýbou českým byznysem. Nabídnou pohled do zákulisí a přiblíží, jak v něm fungují moc, peníze a vliv, a také občas přidají to, co slyšeli „na trhu“.
Nejnovější díl a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist