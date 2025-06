Stačí se dožít devadesáti a pak už je všechno hračka, říká v nadsázce geriatrička Božena Jurašková. Pozvali jsme ji do Generačního konfliktu, aby vysvětlila, co je nutné udělat pro to, aby se člověk mohl na pokročilejší věk těšit. A co hraje kromě zdraví zásadní roli? Mimo jiné dobré vztahy s přáteli a s rodinou. Ovšem k tomu je potřeba nějakou rodinu vůbec mít. Jak geriatrička vidí současný trend odkládání rodičovství, či dokonce bezdětnosti? A co mladé generaci doporučuje?

