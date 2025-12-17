Jak si investovat na penzi? S dlouhodobým investičním produktem nebo penzijkem? A kdy dává smysl obojí? Investiční podcast Money Penny přináší komplexní analýzu, která vysvětluje, co dává pro koho největší smysl. Martin a David také řeší, kdy dává smysl zrušit penzijko a přesunout peníze do DIP a podívali se také, jak výhodný je předdůchod. Navíc přichystali kalkulačky, se kterými si může každý zkusit spočítat vlastní případ.
Celou epizodu najdete na platformách Herohero nebo Opinio. Jednotlivé epizody lze díky RSS poslouchat také ve vašich oblíbených podcastových aplikacích. Kompletní přehled všech dílů podcastu, analýz, srovnání a kalkulaček je k dispozici ve speciálním přehledu.
Tento i další díly našeho investičního podcastu MoneyPenny si můžete poslechnout také v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.
