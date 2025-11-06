Tuzemský velkokapitál roky tradičně směřoval do střední Evropy a dále na východ. V posledních letech se však směrovka otočila na západ a na jih. Jedním z nejvýraznějších příkladů je růst loterijní skupiny Allwyn, patřící do impéria miliardáře Karla Komárka. A právě českou loterijní jízdu světem jsme probrali ve třetím dílu byznysového podcastu Moucha na zdi.
Jak a proč vznikl? Kdo mu pomohl? Na jakou burzu zamíří? A jací jsou další zásadní Češi v loterijní a herní branži s evropskými aktivitami?
Robert Chvátal, CEO Allwynu, v podcastu popisoval, jak skupina začala růst okolo zkrachovalé společnosti Sazka, která podle jeho slov byla „posledním výkřikem stalinismu v Čechách“. Probrali jsme s ním i přísnější regulaci a daně, rebranding Sazky či výhled Allwynu do budoucna.
Moucha na zdi je novým autorským podcastem Hospodářských novin. Redaktoři Michael Mareš a Pavel P. Novotný, kteří se dlouhodobě věnují českému top byznysu a miliardářům, v něm budou rozebírat témata, která hýbou českým byznysem. Nabídnou pohled do zákulisí a přiblíží, jak v něm fungují moc, peníze a vliv, a také občas přidají to, co slyšeli „na trhu“.
