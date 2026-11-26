Patří mezi nejpopulárnější doplňky stravy, přesto řada lidí neví, kolik omega-3 mastných kyselin jejich tělo potřebuje. Jedna konzerva sardinek obsahuje dva až dva a půl gramu účinných látek EPA a DHA a vyšší dávky nemusejí znamenat lepší výsledky. Studie v časopise eBioMedicine, o které se letos hodně mluvilo, navíc ukázala, že doplňování DHA sice zvýšilo jeho hladinu v krvi i v mozku, kognitivní funkce ale nezlepšilo.
Farmaceut Ondřej Krenek v Longevity podcastu HN vysvětluje, proč jsou tyto tuky důležité pro zvládání zánětu, jak zjistit, zda jich máme dostatek, na co si dát pozor při nákupu rybího oleje a jaká rizika přináší jeho nadměrné užívání. Mluví také o tom, proč je dobré řešit omega-3 už v mladším věku.
Na platformách Herohero a Opinio najdou předplatitelé celé epizody. Nejnovější díl a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.
Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
S reklamou a bez mobilní aplikace:
Vyzkoušet HN mini za 45 Kč
Bez reklam a s mobilní aplikací:
Koupit HN měsíční za 90 Kč
Koupit HN roční za 3290 Kč