Klasické cigarety jsou z hlediska zdravotních rizik pořád nejhorší. Jak si ale vedou jejich moderní alternativy? Je bezpečnější vapování, zahřívaný tabák, nebo nikotinové sáčky? Co se při vapování dostává do plic, mohou některé příchutě způsobit takzvané popcornové plíce a jak nebezpečné je pasivní vapování? Epidemiolog Viktor Mravčík, který se celoživotně věnuje závislostem, v Longevity podcastu HN vysvětluje, proč lidi neničí nikotin, ale cigaretový kouř.
Na platformách Herohero a Opinio, kde je celá epizoda k dispozici, najdete také klíčové studie k tématu, které byly v podcastu zmíněny.
Nejnovější díl a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.
Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace