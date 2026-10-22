Když prodala biotechnologickou firmu a jejího syna trápil těžký ekzém, pustila se vědkyně Barbara Paldus do kosmetiky. Zjistila, že obor, který slibuje mladší pleť, skoro nic neměří. V Longevity podcastu Hospodářských novin vysvětluje, proč krémy zvládnou jen menší část práce, proč na akné fungovala lépe probiotika než mazání, proč je kvalitní vývar často lepší než kolagen v sáčku a proč nálepku „microbiome friendly“ považuje hlavně za marketing.
Předplatitelé podcastu se také dozvědí, které peptidy jsou nebezpečné a co se kolem tohoto divokého trhu děje v Americe.
Na platformách Herohero a Opinio, kde je celá epizoda k dispozici, najdete také klíčové studie k tématu, které byly v podcastu zmíněny.
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