Jíst těsně před spaním se dlouho považovalo za jednu z největších dietních chyb. Jenže některé potraviny mohou mít právě večer význam. Obsahují totiž bílkoviny, které se uvolňují postupně a pomáhají tělu s obnovou svalové hmoty i během spánku. Podle specialisty na klinickou výživu Pavla Suchánka přitom nemusí člověk sahat po drahých doplňcích stravy.

V dalším díle Longevity podcastu HN vysvětluje, proč je noční regenerace důležitá, jak se s přibývajícím věkem mění naše svaly a proč samotná váha zdaleka nevypovídá o tom, v jaké je člověk kondici.  Mluví také o tom, proč se některým lidem nedaří hubnout navzdory pravidelnému cvičení, co se skutečně děje s metabolismem po čtyřicítce a vysvětluje, jak zajistit, aby tělo po silovém tréninku spalovalo rychleji ještě 72 hodin.

Na platformách Herohero a Opinio najdete celou epizodu. Nejnovější díl a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.

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