Je to přesně pět let od největšího e-commerce obchodu v české historii a možná vůbec nejlepšího dealu tuzemského byznysu ever. Polské Allegro tehdy na vrcholu covidové nákupní horečky zaplatilo za dlouhodobě ztrátovou skupinu Mall Group astronomických 23,5 miliardy korun – a už o rok později muselo polovinu hodnoty odepsat.
Jak se z garážového e-shopu Bílézboží.cz, kde zakladatel Ondřej Fryc nosil ledničku osobně do patra, stalo aktivem českých miliardářů Kellnera, Křetínského a šikovného dealmakera Havrlanta? Proč Daniel Křetínský chtěl celé Allegro později koupit? Co nám k bolestivým jednáním v prázdných kancelářích a na londýnském letišti řekl tehdejší šéf Allegra Francois Nuyts? A jak polský gigant dnes v Česku bojuje s čínskou konkurencí i vlastními přešlapy?
Poslechněte si 34. díl Mouchy na zdi, autorského podcastu redaktorů HN Michaela Mareše a Pavla P. Novotného. Oba dva se dlouhodobě věnují českému top byznysu a miliardářům a do hloubky rozebírají témata, která českým byznysem hýbou.
Nový díl Mouchy na zdi a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.
Celý díl najdete na Herohero a Opinio:
https://herohero.co/mouchanazdi
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