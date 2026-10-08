Počítat kalorie podle endokrinoložky Hany Kahleové nestačí. Rozhoduje i to, co a v kolik hodin jíme: stejnou porci tělo večer zpracuje hůř než ráno a rostlinná strava dokáže zvýšit spalování kalorií po jídle o 14 procent. Zároveň jídlo bohaté na vlákninu může zvýšit produkci hormonu sytosti GLP-1, na kterém jsou založené i moderní léky na obezitu.
V Longevity podcastu HN Kahleová vysvětluje principy přerušovaného hladovění i to, jak podpořit tvorbu mitochondrií, tedy elektráren lidského těla. „Už po čtyřech dnech příliš tučné stravy, což je běžná západní strava, se snížila aktivita mitochondrií o 30 %,“ popisuje lékařka, která dnes působí jako ředitelka klinického výzkumu amerického Lékařského výboru pro odpovědnou medicínu (PCRM).
Na platformách Herohero a Opinio, kde je celá epizoda k dispozici, najdete také klíčové studie k tématu, které byly v podcastu zmíněny.
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