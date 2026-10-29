Rakovina tlustého střeva přestává být nemocí seniorů. Zatímco u starších lidí díky screeningu této nemoci ubývá, u lidí pod padesát každoročně počet nemocných roste, a to i u sportovců s normální váhou. Podle docenta Mariana Hajdúcha z Národního ústavu pro výzkum rakoviny nerozhoduje jen věk, ale i ročník narození. Lidé narození kolem roku 1990 mají ve stejném věku nejméně dvojnásobné riziko ve srovnání s těmi z poloviny minulého století.
V Longevity podcastu Hospodářských novin vysvětluje, jakou roli hrají ultrazpracované potraviny, antibiotika, způsob porodu a také jedna přemnožená bakterie ve střevech. Předplatitelé se dozvědí také to, jak snížit riziko onemocnění a jak důležitou roli v prevenci hraje vápník.
Na platformách Herohero a Opinio, kde je celá epizoda k dispozici, najdete také klíčové studie k tématu, které byly v podcastu zmíněny.
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