V Česku ročně onemocní rakovinou prsu více než 8000 žen a nádorů přibývá i u mladých žen do 50 let. Jejich nádory bývají agresivnější a screening je nezachytí. Podle přední české onkoložky profesorky Petry Tesařové hraje jednu z hlavních rolí pozdní mateřství, protože první těhotenství po 35. roce zvyšuje riziko až o 50 procent. V Longevity podcastu Hospodářských novin popisuje tři další rizikové faktory, které výrazně ovlivňují vznik rakoviny prsu. Vysvětluje také, jaké riziko nese hormonální antikoncepce, proč u alkoholu neexistuje bezpečná dávka a co skutečně ukázala virální studie o bisfenolech z plastů.
Předplatitelé se v celé epizodě dozvědí, co probouzí spící nádorové buňky i po 20 letech a jak se změnila v průběhu let léčba. Dozvíte se i nejúčinnější prevenci onemocnění.
Celou epizodu najdete na platformách Herohero a Opinio. Nejnovější díl i další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v aplikacích Spotify a Apple Podcasts.
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