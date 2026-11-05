Olomoucký developer Richard Morávek zemřel v polovině září ve věku 56 let, po vážném úrazu hlavy, který utrpěl na dovolené ve Španělsku. Za sebou nechal olomouckou Šantovku, pražskou Floru a Myslbek, rozestavěné miliardové projekty a nedořešený rozchod s bankéřem Pavlem Hubáčkem i sbližování s J&T.
Michal Mareš a Pavel Novotný v 31. díle Mouchy na zdi popisují, jak se z obchodníka s rybími konzervami z éry devadesátkového podnikání stal jeden z nejvýraznějších developerů v zemi. Řeší, proč se rozpadlo jeho dlouholeté partnerství s Creditasem a jakou roli hraje J&T. A také to, kdo dnes rozhoduje o majetku, který je rozkročen od Olomouce, přes Prahu a Pardubice až po vinice ve Francii.
Kde začal jeho byznysový příběh? Co dělal pro Tomáše Pitra a jak se znal s Františkem Mrázkem? Jaké developerské projekty ho vystřelily mezi tuzemskou elitu? Co po něm zůstalo za projekty a jak se vypořádá jeho dědictví? A proč v tom budou hrát velkou roli i jeho nedořešené osobní a rodinné vztahy?
Moucha na zdi je autorský podcast redaktorů HN Michaela Mareše a Pavla P. Novotného. Oba dva se dlouhodobě věnují českému top byznysu a miliardářům a do hloubky rozebírají témata, která českým byznysem hýbou.
Nový díl Mouchy na zdi a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.
Celý díl najdete na Herohero a Opinio:
https://herohero.co/mouchanazdi
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