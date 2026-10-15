Hanácký podnikatel Richard Benýšek je svéráz a zároveň pamětník řady byznysových válek a sporů. Ne nadarmo byl přes 20 let dvorním „zlým“ mužem Petra Kellnera, pro kterého řešil případy, kterými se zakladatel PPF nechtěl příliš špinit – od snahy zachránit Přerovské strojírny na konci 90. let přes válku s Alešem Hušákem o O2 arenu o dekádu později až po utlumení ambiciózního mediálního projektu Naše adresa.
Dnes už je jeho podnikání o poznání klidnější – vlastní rozsáhlé lesy v Česku a na Slovensku, zemědělský areál u Olomouce, produkuje krátké filmy a chystá developerský projekt za 1,5 miliardy. Na jaké obchodní případy s Petrem Kellnerem rád vzpomíná? A jak vypadalo jejich první setkání? Proč si nevolá s Renátou Kellnerovou? A proč ODS, ve které strávil 23 let, podle něj ztratila chuť vítězit?
Moucha na zdi je autorský podcast redaktorů HN Michaela Mareše a Pavla P. Novotného. Oba dva se dlouhodobě věnují českému top byznysu a miliardářům a do hloubky rozebírají témata, která českým byznysem hýbou.
Nový díl Mouchy na zdi a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.
Celý díl najdete na Herohero a Opinio:
https://herohero.co/mouchanazdi
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit