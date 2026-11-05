Spotřebitelské ceny v Česku v říjnu stouply meziročně o 2,4 procenta. Tempo růstu tak oproti září zvolnilo o desetinu procentního bodu. Co nám poslední údaj říká, na co se máme připravit v dalších měsících a jak se budou vyvíjet úrokové sazby, tak o tom víc v Ranním brífinku s analytikem Komerční banky Martinem Gürtlerem a hlavním ekonomem společnosti Investika Vítem Hradilem.
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