Pracuje pro nejhodnotnější společnost světa, jejíž tržní kapitalizace dosahuje těžko představitelných 5,3 bilionu dolarů. Přitom žije v Brně, dlouhé roky funguje na home officu a netají se tím, že má těžkou formu ADHD. Igor Staněk působí v technologickém gigantu Nvidia již dvě dekády.
V novém dílu podcastu Moucha na zdi rozebral svou cestu z brněnského paneláku až na špičku globálního technologického byznysu, příchod autonomních AI agentů do her i to, jaký je v soukromí legendární šéf Nvidie Jensen Huang.
Nenutí ho firma chodit do kanceláře? Jak moc vyrostla cena akcií Nvidie během jeho působení ve společnosti? Můžou ještě růst? Jak AI mění svět herního průmyslu? Proč jeho život řídí skupina AI agentů se jmény jako Lojza a Franta? Čeho se obává při pohledu do budoucnosti umělé inteligence? A co by dnes poradil dnešním mladým lidem ke studiu, aby uspěli v měnícím se světě?
Moucha na zdi je autorský podcast redaktorů HN Michaela Mareše a Pavla P. Novotného. Oba dva se dlouhodobě věnují českému top byznysu a miliardářům a do hloubky rozebírají témata, která českým byznysem hýbou.
Nový díl Mouchy na zdi a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.
Celý díl najdete na Herohero a Opinio:
https://herohero.co/mouchanazdi
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