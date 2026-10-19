Česko patří v e-commerce k nejvyspělejším trhům v Evropě, a dokonce tu máme na počet obyvatel nejvíce e-shopů. Jak se zrodily některé úspěšné příběhy tuzemského online retailu? Jak se jim daří pronikat do zahraničí? Co změní nástup AI a agentického nakupování? A jak udržet technologickou převahu v sílící konkurenci?
Všechny tyto otázky jsme probrali ve speciálním dílu podcastu Moucha na zdi, který vznikl ve spolupráci se společností Google. Natáčel se ve vysočanském komplexu Pragovka, kde se při příležitosti 20. výročí působení firmy na českém trhu setkaly přední tváře českého a slovenského e-commerce. A my jsme si je pozvaly do našeho dočasného studia.
Vyzpovídali jsme Daniela Večeřu, šéfa a spolumajitele skupiny Nay-Datart, kterého zanedlouho čeká po téměř 30 letech velká životní a pracovní změna. Mluvili jsme s Daliborem Cicmanem, zakladatelem miliardového e-shopu GymBeam, o vzestupu obchodu, využívání desítek AI modelů i jeho odchodu do Rakouska. Martin Kůs, který stojí za módním obchodem Vuch (čti Vuš!), nás vzal do zákulisí tohoto chrudimského zjevení a zvláštností jeho byznysu. A Jan Vohryzek, ředitel pro oblast retailu Google ČR, nám popsal technologické změny, kterými celý trh prochází a bude v blízké době procházet.
Moucha na zdi je autorský podcast redaktorů HN Michaela Mareše a Pavla P. Novotného. Oba dva se dlouhodobě věnují českému top byznysu a miliardářům a do hloubky rozebírají témata, která českým byznysem hýbou.
Nový díl Mouchy na zdi a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.
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