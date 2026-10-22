Nejznámější český start-up a nejoblíbenější online supermarket u nás. Jak Rohlík vznikl? Co všechno mu málem zlomilo vaz? Jak funguje jeho ekonomika? Kdo všechno do něj dal peníze a z čeho jsou někteří investoři lehce nervózní? Co zakladatel a šéf společnosti Tomáš Čupr říká o otáčení firmy do zisku, dalším výhledu a cestě na burzu?
Poslechněte si díl #29 podcastu Moucha na zdi, v němž pozici Rohlíku rozebírají autoři Hospodářských novin Michael Mareš a Pavel P. Novotný. Oba dva se dlouhodobě věnují českému top byznysu a miliardářům a do hloubky rozebírají témata, která českým byznysem hýbou.
Nový díl Mouchy na zdi a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.
Celý díl najdete na Herohero a Opinio:
https://herohero.co/mouchanazdi
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit