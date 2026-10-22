Nejznámější český start-up a nejoblíbenější online supermarket u nás. Jak Rohlík vznikl? Co všechno mu málem zlomilo vaz? Jak funguje jeho ekonomika? Kdo všechno do něj dal peníze a z čeho jsou někteří investoři lehce nervózní? Co zakladatel a šéf společnosti Tomáš Čupr říká o otáčení firmy do zisku, dalším výhledu a cestě na burzu?

Poslechněte si díl #29 podcastu Moucha na zdi, v němž pozici Rohlíku  rozebírají autoři Hospodářských novin Michael Mareš a Pavel P. Novotný. Oba dva se dlouhodobě věnují českému top byznysu a miliardářům a do hloubky rozebírají témata, která českým byznysem hýbou.

Nový díl Mouchy na zdi a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.

Celý díl najdete na Herohero a Opinio:

https://herohero.co/mouchanazdi

https://mouchanazdi.opinio.cz/

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