Někdejší mediální magnát Jaromír Soukup, který měl velký vliv v médiích i politice, dostal v byznysu i v životě těžké k. o. Co stálo za jeho vzestupem a proč přišel tvrdý pád? S kým vším se rozkmotřil a co mu dnes ještě patří? A zvedne se znovu?
Do jeho skupiny patřila TV Barrandov i největší mediální agentura v zemi Médea. Dřív se mohl počítat mezi miliardáře a držel prst na velké části příjmů českých médií. V politice kvůli němu padla vláda. Jenže pak chtěl víc, ego přeteklo, stal se karikaturou sám sebe a později už to byl čistý bizár. V novém vydání podcastu Moucha na zdi analyzujeme jeho cestu nahoru a zase prudce dolů.
Moucha na zdi je autorský podcast redaktorů HN Michaela Mareše a Pavla P. Novotného. Oba dva se dlouhodobě věnují českému top byznysu a miliardářům a do hloubky rozebírají témata, která českým byznysem hýbou.
Nový díl Mouchy na zdi a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.
Celý díl najdete na Herohero a Opinio:
https://herohero.co/mouchanazdi
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