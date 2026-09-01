Několik desítek lidí s velkým vlivem se spojilo a chtějí u politiků prosadit kroky, které evropská ekonomika rozhodně potřebuje. Zajímavé je, že součástí jsou i tři elitní média. EU mezitím dostala facku v islandském referendu – proč jí Islanďané dali košem? Vysvětlujeme taky novou obchodní válku Donalda Trumpa a vzpomínáme na jednoho skvělého chlapa.

Celý díl najdete na Herohero, Opinio a Forendors:

https://herohero.co/bruselskydiktat

https://bruselskydiktat.opinio.cz/

https://www.forendors.cz/bruselsky_diktat

Link na prodej knihy Ondřeje Housky Strůjci apokalypsy: https://shelfie.cz/knihy/899-strujci-apokalypsy-ondrej-houska

Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.

  • Veškerý obsah HN.cz
  • Mobilní aplikace
  • Bez reklam
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Články v audioverzi + playlist
  • Možnost kdykoliv zrušit
za 80 Kč s mobilní aplikací
a bez reklam nebo za 40 Kč bez mobilní aplikace
a s reklamou