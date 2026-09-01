Několik desítek lidí s velkým vlivem se spojilo a chtějí u politiků prosadit kroky, které evropská ekonomika rozhodně potřebuje. Zajímavé je, že součástí jsou i tři elitní média. EU mezitím dostala facku v islandském referendu – proč jí Islanďané dali košem? Vysvětlujeme taky novou obchodní válku Donalda Trumpa a vzpomínáme na jednoho skvělého chlapa.
Celý díl najdete na Herohero, Opinio a Forendors:
https://herohero.co/bruselskydiktat
https://bruselskydiktat.opinio.cz/
https://www.forendors.cz/bruselsky_diktat
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