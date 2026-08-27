Motání hlavy, pocit nejistoty při chůzi nebo strach z otevřených prostranství – potíže s rovnováhou trápí podle odhadů až desetinu populace a netýkají se rozhodně jen seniorů. I když s věkem jejich výskyt prudce roste, problémy se objevují běžně už kolem čtyřicítky. A právě to je věk, kdy by člověk měl zařadit mezi denní rituály i několik základních cviků, které posilují takzvaný vestibulární systém. Neurolog Lukáš Martinkovič z Fakultní nemocnice Motol v Longevity podcastu Hospodářských novin vysvětluje, jaké cviky opravdu fungují nebo proč se závratě často špatně diagnostikují jako problém s krční páteří.
Předplatitelé podcastu se dozvědí i to, proč se o cíleném tréninku vestibulárního systému stále častěji mluví i ve sportu nebo kdy může být závrať důsledkem stresu.
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