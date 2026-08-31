Lidé bez práce si pohorší. Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje výrazné snížení podpory v nezaměstnanosti. Důvodem aktuálně navrhované změny je podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky fakt, že pracovní trh je stabilizovaný a nezaměstnanost je dlouhodobě nízká.
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Co snížení podpory znamená pro ekonomiku a rozpočet? Víc v Ranním brífinku s Filipem Pertoldem, ekonomem a zástupcem výkonného ředitele think tanku IDEA.
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