Objevil se návrh, který mohl výrazně usnadnit podnikání a zvýšit příjmy firmám i zaměstnancům. K jeho „vykostění“ ale výrazně přispěli i čeští politici. Jsou spoluzodpovědní i za to, že Green Deal nebyl v souladu s realitou. Mění se to? Probíráme ale i kroky, které by mohly Evropě vrátit ekonomickou výkonnost i respekt navenek – kdy se k nim odhodláme? Hostem je Kamil Blažek, špičkový expert na evropský průmysl či energetiku, a také znalec zákulisního fungování politiky a lobbingu.
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