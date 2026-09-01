Po devíti týdnech se zhruba jeden a půl milionu žáků a studentů vrací do školních lavic. S novým školním rokem přicházejí také některé změny ve výuce, které v Ranním brífinku podrobněji probereme s Markétou Hronovou, jež se v Hospodářkách specializuje právě na školství. Řeč bude také o vzdělávacích tématech, která se řešila o prázdninách. Nakolik je reálné, že by skutečně došlo ke zrušení devátých tříd nebo ke změnám v termínu a délce letních prázdnin? Také to uslyšíte v Ranním brífinku.
V tomto podcastu držíme krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.
Rozpočet školství bude nakonec nižší, než se předpokládalo. Délka letních prázdnin se měnit nebude, říká Plaga
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