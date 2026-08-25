Už od 1. ledna mají v USA stát nové léky jen tolik, za kolik jsou k mání v Evropě. Na našem kontinentu za ně přitom platíme asi desetkrát méně. Důsledky jsou jasné: tyto léky v Evropě buď několikanásobně podraží, nebo nebudou vůbec. Odborníci upozorňují, že jde o neodkladný problém. Co s ním? Chystají politici nějaké řešení, nebo tápou? Rozebíráme s Davidem Kolářem, ředitelem Asociace inovativního farmaceutického průmyslu.
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