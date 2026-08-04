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Nápor migrantů na Ceutu vyvolal spoustu ideologického balastu a lží. Co ho skutečně způsobilo, jak se Španělům podařilo vše zvládnout a v čem naopak jejich premiér Pedro Sánchez zaslouží tvrdou kritiku? A jak je to s takzvanou amnestií, kterou údajně poskytl nelegálním migrantům? Čeští politici se rozhodně nevyznamenali nejen ohledně Ceuty, ale i dalšího summitu na nejvyšší úrovni. Zahraniční diplomaté v Česku si už začínají nad chováním české vlády klepat na čelo – máme pro vás podrobnosti.

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https://bruselskydiktat.opinio.cz/

https://www.forendors.cz/bruselsky_diktat

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