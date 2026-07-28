O Německu v Česku slýcháme prakticky jen špatné zprávy: o obrovských problémech s migrací, energetikou nebo stagnující ekonomikou. A v průzkumech tam vede strana, která navazuje na nejhorší rysy německé minulosti. Pozvali jsme si špičkového odborníka, aby vysvětlil, jaké jsou skutečné příčiny německých problémů a co se s tím dá dělat. Dozvíte se také, v čem na tom naopak Německo zdaleka není tak zle, jak se u nás traduje.

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