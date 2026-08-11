Politici pořád mluví o Green Dealu, ale evropské automobilky drtí něco úplně jiného. Vyšla nová čísla, na kterých ukazujeme, co stahuje výrobce aut ke dnu a kdo za to může. A proč je naopak Škoda Auto mimořádně úspěšná? Vysvětlujeme také velké politické změny v Polsku a v Británii: jsou pro Česko velmi pozitivní.

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