Podporuje migraci i Green Deal, hádá se s Trumpem, v Izraeli mu nemohou přijít na jméno. To je španělský premiér Pedro Sánchez. Za jeho dlouhé vlády se Španělsku ekonomicky daří, roste rychleji než USA. Zároveň ale Španělům čím dál víc vadí třeba drahé bydlení nebo skandály premiérových nejbližších lidí. Podle průzkumů by Sánchez v nedělních volbách neměl mít šanci. Už několikrát ale politicky zcela nečekaně přežil.
Celý díl najdete na Heroero, Opinio a Forendors:
https://herohero.co/bruselskydiktat
https://bruselskydiktat.opinio.cz/
https://www.forendors.cz/bruselsky_diktat
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