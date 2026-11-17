Padla tři konkrétní rozhodnutí, o kterých se nemluví, ale vedou k výraznému oslabení bezpečnosti Česka. Kdo je za ně zodpovědný? Nekompetentní kroky navíc vláda dělá v okamžiku, kdy Rusko předložilo zcela nehorázné požadavky, které dopadají přímo na podstatu české bezpečnosti. Američané přitom mohou být ochotni aspoň část ruských přání splnit.
Celý díl najdete na HeroHero, Opinio a Forendors:
https://herohero.co/bruselskydiktat
https://bruselskydiktat.opinio.cz/
https://www.forendors.cz/bruselsky_diktat
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