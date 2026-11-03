Oficiální dokument ministerstva obrany konstatuje, jak špatně na tom česká armáda je. Kdyby došlo ke konfliktu, vojáci by rychle umřeli. A v míru nebudou mít ani kde bydlet. Vláda s tím ale nehodlá dělat vůbec nic, a to ani v příštích letech. Je otázkou času, kdy s Českem jako se spojencem dojde trpělivost nejen Donaldu Trumpovi, ale i státům v Evropě. Je to o to větší škoda, že jinak na tom Česko vůbec není špatně – poslední události v Polsku nám připomínají, že této zemi v mnohém opravdu není co závidět. A může se novou francouzskou prezidentkou nakonec stát Christine Lagardeová?

Celý díl najdete na Herohero, Opinio a Forendors:

https://herohero.co/bruselskydiktat

https://bruselskydiktat.opinio.cz/

https://www.forendors.cz/bruselsky_diktat

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