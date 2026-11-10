Že by se v Evropě začínala obracet nálada proti emisním povolenkám? Představitel jedné opravdu velké země prozradil našemu podcastu, že jeho vláda v něčem začíná věci vidět podobně jako Česko. Jde o povolenky ETS2, které bychom měli platit za bydlení a dopravu. Hnutí STAN to s premiérskou funkcí pro Víta Rakušana myslí vážně. A dělá k tomu už kroky přímo v Bruselu. A máme pro vás čísla o tom, jakou nesmyslnou byrokracii si my Češi zavádíme – a žádný „Brusel“ nás k tomu nenutí.
Celý díl najdete na HeroHero, Opinio a Forendors:
https://herohero.co/bruselskydiktat
https://bruselskydiktat.opinio.cz/
https://www.forendors.cz/bruselsky_diktat
Registrovat na Bruselský diktát živě v Brně se můžete tady, na Diktát v Jihlavě tady.
Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace