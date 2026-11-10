Že by se v Evropě začínala obracet nálada proti emisním povolenkám? Představitel jedné opravdu velké země prozradil našemu podcastu, že jeho vláda v něčem začíná věci vidět podobně jako Česko. Jde o povolenky ETS2, které bychom měli platit za bydlení a dopravu. Hnutí STAN to s premiérskou funkcí pro Víta Rakušana myslí vážně. A dělá k tomu už kroky přímo v Bruselu. A máme pro vás čísla o tom, jakou nesmyslnou byrokracii si my Češi zavádíme – a žádný „Brusel“ nás k tomu nenutí.

Celý díl najdete na HeroHero, Opinio a Forendors:

https://herohero.co/bruselskydiktat

https://bruselskydiktat.opinio.cz/

https://www.forendors.cz/bruselsky_diktat

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