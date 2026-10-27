Andrej Babiš se pustil do hledání domu. Nikoliv pro sebe, tak daleko už ale zašla neschopnost Česka cokoliv dotáhnout. O prezidentu Pavlovi se uvažuje jako o evropském vyjednávači s Ruskem – co by se muselo stát, aby to klaplo? A ministerstvo financí neustálo tlak byznysu i dalších úřadů a kapitulovalo ohledně jedné novinky pro podnikatele. Vysvětlujeme ale i zemětřesení na srbské politické scéně a jeho možné důsledky pro EU.
Celý díl najdete na HeroHero, Opinio a Forendors:
https://herohero.co/bruselskydiktat
https://bruselskydiktat.opinio.cz/
https://www.forendors.cz/bruselsky_diktat
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