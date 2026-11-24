Více než 327 tisíc – takový je počet vozidel, u kterých mýtný systém v Česku během září zaznamenal alespoň jednu transakci. Naprostou většinu z nich tvoří nákladní auta, mýtné se platí téměř na třech tisících kilometrech dálnic a vybraných silnic první třídy. V meziročním srovnání za první tři čtvrtletí vzrostl jak počet mýtných transakcí, tak celková vybraná částka, což ukazuje na vytrvalý růst silniční nákladní dopravy. Další podrobnosti a čísla prozradí v ranním brífinku šéf byznysové redakce Hospodářek Milan Mikulka.
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