Dobré ráno z Hospodářských novin, je pondělí 23. listopadu, tento týden ve středu vyhlásíme nejlepší banku a nejlepší pojišťovnu roku a dnes bude zveřejněn velký průzkum o trhu práce a odměňování v roce 2027. Jedná vláda, mimo jiné o zpřísnění trestů za agresivní chování na silnicích a my budeme hovořit o energetice. Od mikrofonu vás zdraví Jaroslav Mašek.
Hostem Ranního brífinku je expert na energetiku HN Jan Brož, který přinesl zjištění, že vláda zvažuje zavedení cenových stropů na elektřinu pro některé firmy. Inspiruje se při tom v Německu.
Česko zvažuje podporu pro energeticky náročné firmy. Inspiruje se v Německu
V tomto podcastu držíme krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.
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