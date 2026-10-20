Premiér Babiš vyhlásil, co všechno v Bruselu pro Čechy zařídí. Nejenže neuspěl, dokonce se na summitu minulý týden přihlásil i k věcem, které na veřejnosti zásadně odmítá. Karel Havlíček na to šel jinak – a uspěl. O co jde? Vysvětlujeme taky dramatickou situaci ve Francii i zásadní změnu, která už brzy přijde ohledně zákazu aut se spalovacími motory.
Celý díl najdete na HeroHero, Opinio a Forendors:
https://herohero.co/bruselskydiktat
https://bruselskydiktat.opinio.cz/
https://www.forendors.cz/bruselsky_diktat
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