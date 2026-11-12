Do skiareálů, aquaparků a hotelů ve čtyřech zemích investoval miliardy, přitom sám říká, že každá zima je sázka na počasí. Igor Rattaj, šéf skupiny Tatry Mountain Resorts s aktivitami na Slovensku, v Česku, Rakousku a Polsku, letos ve Špindlerově Mlýně konečně propojuje Medvědín se Svatým Petrem. Na investici, která nakonec vyšla na 1,2 miliardy, se čekalo dlouhých 14 let. Podle Rattaje tím Špindl zásadně odskočí konkurenci.
Kolik kvůli tomu zaplatíme za skipas? Proč Rattaj věří v evropskou dobu ledovou? Co by poradil Marku Dospivovi ve Špindlu? Který český areál mu „dozrává“? A proč chce časem z vedení TMR odejít?
Moucha na zdi je autorský podcast redaktorů HN Michaela Mareše a Pavla P. Novotného. Oba dva se dlouhodobě věnují českému top byznysu a miliardářům a do hloubky rozebírají témata, která českým byznysem hýbou.
Nový díl Mouchy na zdi a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.
Celý díl najdete na Herohero a Opinio:
https://herohero.co/mouchanazdi
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