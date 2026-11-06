Dnešní Podpásovka je vlastně koncentrovaným shrnutím deseti podpásovek, kterých se dopouští vládní koalice, když hájí zrušení koncesionářských poplatků a faktické zestátnění České televize a Českého rozhlasu. Při přípravě podcastu jsme sami nevěřícně zírali, jaké nesmysly zazněly. Od manipulací se statistikami přes naprosto nepřiléhavé příměry po vyslovené lži ohledně toho, že mladí lidé veřejnoprávní média nesledují.
Za vrchol se dá označit moment, kdy Andrej Babiš tvrdil, že ve sněmovně vystupuje nekonfliktně. Takže nám nezbylo než mu připomenout některá jeho hulvátská vystoupení. Zkrátka v tomto dílu nabízíme pár desítek minut o tom, jak se taky dá bez uzardění dělat politika.
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Hysterici a zmanipulovaná mládež! Už je důvod říci, že obránci České televize a rozhlasu bojují za demokracii
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