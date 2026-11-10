Druhá polovina minulého týdne byla na akciových trzích pořádně divoká. Hlavně akcie technologických společností zaznamenaly ve čtvrtek, tedy den po sečtení výsledků amerických voleb, výrazné propady. Jedním z důvodů byly obavy, že vítězní demokraté začnou bojovat proti výstavbě datových center, což by mohlo zpomalit rozvoj celého odvětví spojeného s AI. Dění na trzích v Ranním brífinku podrobněji rozebíráme s autory investičního podcastu Money Penny Davidem Bustou a Martinem Petříčkem. 

V tomto podcastu držíme krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.

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