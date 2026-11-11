Spojené státy nebo Čína to dělají běžně, nyní by se do toho mohly pustit i země Evropské unie. Řeč je o zvýhodňování dodavatelů, výrobků nebo technologií vyrobených na území EU. Evropská komise navrhla takzvanou evropskou preferenci. Státy unie by tedy měly při zadávání veřejných zakázek upřednostnit domácí nabídky. A Česko by na tom prý mohlo opravdu zásadně vydělat. Víc uslyšíte v Ranním brífinku. Já jsem Ondřej Houska a přeju vám příjemný poslech.
V tomto podcastu držíme krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.
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