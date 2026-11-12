Američtí demokraté směřují k desítky let neviděné převaze v Kongresu – ukazuje to pomalu pokračující sčítání ve zbývajících obvodech. Podle propočtů amerických televizí by mohli mít ve Sněmovně reprezentantů převahu zhruba 85 křesel a taky 55 nebo 56 míst ve stočlenném Senátu.
Jenže situace je taky potenciálně nebezpečnější než před volbami, říká z USA česká publicistka a dlouhodobá kritička autoritářských režimů Alexandra Alvarová, autorka podcastu Kanárci v síti. V rozhovoru popisuje, jak sice republikáni začínají pomalu ztrácet trpělivost s prezidentstvím Donalda Trumpa, ale zároveň má spousta vlivných lidí v jeho okolí motivaci zabránit převzetí moci.
Modrá vlna, která utopila republikány. Kde se vzala nebývalá podpora demokratů a co s tím má společného Obama?
V Ranním brífinku držíme krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.
Trumpismus se začíná nápadně podobat československým komunistům. Ale že skončí, to jisté zatím zdaleka není
Nejnovější díl a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.
Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace