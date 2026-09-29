Poláci už jsou v řadě ukazatelů před Čechy, i když začínali z mnohem nižší úrovně. A rozhodně nejde jen o stavbu dálnic. Co způsobilo polský ekonomický zázrak? V čem bychom se měli inspirovat? A proč se sami Poláci čím dál víc bojí, že tučné ekonomické časy mohou brzy skončit?
Vysvětlujeme také, proč je mezi polskými politiky tolik opravdu komických postav, mnohem víc než v Česku. Host: Vít Dostál, největší český odborník na současné Polsko.
Celý díl najdete na Herohero, Opinio a Forendors:
https://herohero.co/bruselskydiktat
https://bruselskydiktat.opinio.cz/
https://www.forendors.cz/bruselsky_diktat
Link na prodej knihy Ondřeje Housky Strůjci apokalypsy: https://shelfie.cz/knihy/899-strujci-apokalypsy-ondrej-houska
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit