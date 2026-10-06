Česko nemá ministerstvo financí, ale ministerstvo účetnictví. To je úsloví, které se začíná šířit – bohužel oprávněně. Ministerstvo chce zablokovat návrh, který by mohl výrazně usnadnit expanzi firem a „nakopnout“ ekonomiku. Přinášíme taky informaci o jedné obří ostudě, která Česku hrozí. Tentokrát je problém na straně Prahy. A vrátí se Británie do EU, jak naznačil britský premiér?

Celý díl najdete na HeroHero, Opinio a Forendors:

https://herohero.co/bruselskydiktat

https://bruselskydiktat.opinio.cz/

https://www.forendors.cz/bruselsky_diktat

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