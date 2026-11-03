Dobrý den z Hospodářek, je středa 3. listopadu. Zaměstnanci a externisté Českého rozhlasu a České televize budou až do půlnoci stávkovat proti postupu, kterým vláda tlačí zrušení koncesionářských poplatků a převod financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. Co konktrétně požadují a co bude, když jim Babišova vláda nevyjde vstříc, o tom si za chvíli promluvím s mluvčím iniciativy veřejnoprávně Janem Hergetem. Já jsem Petr Honzejk a půjdeme na to hned po několika byznysových zprávách.
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