Andrej Babiš říká, jak se už těší, až bude ve Francii prezidentkou Marine Le Penová, která teď zveřejnila svůj nový program. A v něm plní sny eurofederalistů i zelených aktivistů, ale jde naprosto proti tomu, jakou EU si přeje Babiš nebo Motoristé sobě. Vysvětlujeme i to, proč Česko možná už za pár měsíců udělá málo vídaný krok a podá žalobu na „Brusel“.

Celý díl najdete na Herohero, Opinio a Forendors:

https://herohero.co/bruselskydiktat

https://bruselskydiktat.opinio.cz/

https://www.forendors.cz/bruselsky_diktat

Registrace na Bruselský diktát živě v Brně: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfV2XoGcjHIziuEjkq9hx7c7NuEjHuNLWEIwm_6-l6j0CFbSA/viewform

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