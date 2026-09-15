Kdo z Evropanů letěl s Donaldem Trumpem v prezidentském letounu Air Force One? Jedině Maroš Šefčovič, slovenský eurokomisař pro mezinárodní obchod. Právě on dostal za úkol dohodnout se s USA na tom vůbec nejobtížnějším, tedy aby za pomoci vysokých cel nezlikvidovaly evropský byznys.

Jak to Šefčovič dokázal a jací jsou Trumpovi nejbližší lidé, kteří na něj zpočátku chrlili urážky? A jak se jednání s Američany liší od těch s Čínou, která Šefčovič vede právě teď? Mobil si v Pekingu opravdu nezapíná…

Celý díl najdete na HeroHero, Opinio a Forendors:

https://herohero.co/bruselskydiktat

https://bruselskydiktat.opinio.cz/

https://www.forendors.cz/bruselsky_diktat

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